BSR will nun nachts mit Spülfahrzeugen Straßen kühlen

Berlin. Die Berliner Stadtreinigung will ab der Nacht zu diesem Freitag für zusätzliche Abkühlung in der Hauptstadt sorgen. "Wir werden mit 22 Spülfahrzeugen auf mehrspurigen Straßen unterwegs sein, vor allem in der Innenstadt", sagte Sprecher Sebastian Harnisch. Die orangefarbenen Laster haben einen eingebauten Wassertank, der rund 10 000 Liter fasst. Ausfahrbare Spüldüsen spritzen das Wasser auf die Fahrbahnen. "Das hat einen Kühlungseffekt, bindet aber auch den Staub und dient somit der Straßenreinigung", ergänzte Harnisch.

Zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr früh sollen die Fahrzeuge in den Nächten unterwegs sein. "Wir werden die Einsätze fahren, so lange wegen Hitze und Trockenheit Bedarf besteht. Bei Regen natürlich nicht", sagte Harnisch. Die Kosten für Nachtzuschläge der BSR-Fahrer und das Wasser trage der Senat. Die Höhe konnte der Sprecher noch nicht beziffern. Jeweils zwei Spülfahrzeuge sollen nachts nebeneinander fahren. Die BSR bittet Autofahrer um Rücksicht.

