Bund hat nun knapp die Hälfte vom Air-Berlin-Kredit zurück

Der Bund hat von seinem Kredit an die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin bisher knapp die Hälfte zurückgezahlt bekommen. Der Rückzahlungsstand liege bei 74,4 Millionen Euro, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Mittwoch in Berlin. Der Bund hatte Air Berlin vor einem Jahr ein Darlehen über 150 Millionen Euro gewährt. Das Geld hatte Air Berlin im vergangenen Herbst zunächst noch in der Luft gehalten und so den Verkauf ermöglicht. Was am Ende insgesamt an den Bund zurückgezahlt werde, könne noch nicht gesagt werden, erklärte die Ministeriumssprecherin. Dies hänge vom weiteren Verlauf der Verwertung ab.

Verwalter: Air-Berlin-Insolvenz trifft mehr als eine Million Kunden

Die insolvente Air Berlin steht laut dem Insolvenzverwalter bei mehr als einer Million Kunden und Unternehmen in der Kreide. Darunter sind Hunderttausende Passagiere, die auf ihren Tickets sitzen geblieben sind. „Wir rechnen mit Gläubigern von weit mehr als einer Million“, sagte Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Mittwoch im RBB-Inforadio. „Wir haben es bislang noch nicht geschafft, alle Gläubiger zu erfassen.“

Die Verbindlichkeiten der zuletzt zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft könnten deshalb noch nicht abschließend beziffert werden. Air Berlin hatte vor knapp einem Jahr Insolvenz angemeldet.

( dpa/BM/seg )