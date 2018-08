Erneut Zunahme bei standesamtlichen Hochzeiten

Potsdam. In Brandenburger Standesämtern haben im vergangenen Jahr mehr Paare geheiratet. Die Zahl der Eheschließungen stieg um 339 auf 14 156, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Damit setzt sich der Trend demnach bereits im vierten Jahr in Folge fort. Besonders gefragt war bei den Männern und Frauen ein Hochzeitstermin am 7. Juli 2017 - das besondere Datum nutzten den Angaben zufolge fast 400 Paare. Beliebteste Heiratsorte seien die Landkreise Märkisch-Oderland und Oberhavel mit je 1350 Eheschließungen gewesen. Zahlen zur seit Oktober 2017 möglichen "Ehe für alle" sind nicht in der Statistik enthalten.

( dpa )