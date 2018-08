Knieblessur: Einige Tage Trainingspause für Herthas Leckie

Schladming. Mathew Leckie von Hertha BSC muss wegen einer Knieblessur in der Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga vorerst pausieren. Bei einer MRT-Untersuchung sei aber keine ernsthafte Verletzung festgestellt worden, teilten die Berliner am Mittwoch im Trainingslager in Schladming mit. Der australische WM-Teilnehmer werde "einige Tage" mit dem Mannschaftstraining aussetzen. Der Offensivspieler hatte beim 4:1-Testspielsieg gegen den FC Liefering am Montag in der Steiermark noch zwei Treffer erzielt.

Beim Training am Mittwochvormittag waren die zuletzt angeschlagenen Vedad Ibisevic, Per Skjelbred und Pascal Köpke dabei. Neuzugang Lukas Klünter blieb hingegen wegen leichter Oberschenkelprobleme im Mannschaftshotel.

Die Saison-Generalprobe steht für Hertha nach der Rückkehr aus dem Trainingscamp am 15. August in Berlin gegen den Drittligisten Hallescher FC an. Beim Pflichtspiel-Auftakt geht es am 20. August in der ersten DFB-Pokalrunde zum Drittligisten Eintracht Braunschweig.

( dpa )