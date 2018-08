Touristinnen laufen am Checkpoint Charlie durch den Regen

Der Mittwoch wird in Berlin und im Umland noch einmal richtig heiß. In der zweiten Tageshälfte ist dann aber mit Starkregen zu rechnen.

Wettervorhersage Nach der Hitze drohen in Berlin Gewitter, Regen und Hagel

Berlin. Nach der Gluthitze der vergangenen Tage drohen in Berlin und Brandenburg lokale Gewitter mit Unwettergefahr. Wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte, bleibt der Mittwoch bis zum Vormittag noch meist sonnig und trocken - danach kann es hier und da ungemütlich werden.

Heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen ziehen auf. Die Temperaturen erreichen noch einmal 34 bis 38 Grad. In der Nacht zum Donnerstag drohen weiter Gewitter, wobei die zweite Nachthälfte wohl eine Wetterberuhigung bringt. Die Waldbrandgefahr in der Region ist nach wie vor hoch.

Andere Bundesländer hat die Gewitterfront bereits erreicht. In Nordrhein-Westfalen donnerte und blitzte es bereits am Mittwochmorgen, etwa im Raum Bonn und in Ostwestfalen. Im Laufe des Vormittags wird dort Starkregen erwartet. Es könne auch zu Sturmböen mit bis zu hundert Kilometern pro Stunde sowie Hagel kommen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Bis zum Nachmittag werde sich die Wetterlage wieder beruhigen.

Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, gibt folgende Tipps zum richtigen Verhalten bei einem Unwetter:

Achten Sie bei Aktivitäten im Freien auf aufziehende Gewitter. Informationen können hier auch Warn-Apps für Mobiltelefone wie "Nina" oer "Katwarn" bieten.

Ein festes Gebäude ist der sicherste Platz bei einem Unwetter. Alternativ bietet auch ein geschlossenes Kraftfahrzeug Schutz.

Wenn Sie im Freien von einem schweren Gewitter überrascht werden, hocken Sie sich in eine Senke. Meiden Sie einzeln stehende Bäume jeder Art, Masten, Metallzäune und andere Metallkonstruktionen.

Warten Sie Unwetter mit Sturm und Hagel im Straßenverkehr zunächst auf einem Parkplatz oder am Straßenrand auf einem baumfreien Abschnitt ab.