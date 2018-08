Berlin. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Berlin-Wedding einen Lastwagen in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurde auch ein Auto, das hinter dem Lkw parkte, beschädigt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Verletzte gab es bei dem Brand in der Afrikanischen Straße nicht. Laut Polizei handelte es sich bei dem Lastwagen um ein Fahrzeug der Spedition Schenker, eines Tochterunternehmens der Deutschen Bahn. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

( dpa )