Robert Harting hofft auf großen Abschied bei EM

Berlin. Diskus-Ass Robert Harting hofft bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin auf einen grandiosen Abschied. Der Olympiasieger von 2012 und dreimalige Weltmeister bestreitet heute seinen letzten internationalen Titelkampf. Im Olympiastadion hatte der Lokalmatador 2009 sein erstes WM-Gold geholt. Zudem greift Christina Schwanitz vom LV 90 Erzgebirge in ihrem Comeback-Jahr nach der Geburt ihrer Zwillinge nach dem dritten EM-Gold im Kugelstoßen.

Die Zehnkämpfer krönen den König den Athleten. Topfavorit Kévin Mayer aus Frankreich wird es nicht sein: Der Weltmeister aus Frankreich scheiterte mit drei ungültigen Versuchen im Weitsprung. Im Diskusring werden die Medaillen ohne Christoph Harting vergeben: Der Olympiasieger von 2016 und Bruder von Robert Harting schied in der Qualifikation überraschend aus.

Erstmals im Einsatz sind die deutschen Speerwurf-Asse in der Ausscheidung: Weltmeister Johannes Vetter, der deutsche Titelgewinner Andreas Hofmann und Olympiasieger Thomas Röhler führen die Weltbestenliste an und wollen die Medaillen am Donnerstag unter sich ausmachen.

