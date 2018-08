Kein Geld vom Senat für Bürgerbeteiligungs-Plattform

Die Stiftung Zukunft will öffentliche Mittel für den Dialog von Bürgern und Politik über die Ziele der Stadt. Der Senat weigert sich.

Berlin. Volker Hassemer wird nicht gefallen, was die Koalitionsspitzen von SPD, Linken und Grünen zur Berlin-Strategie diskutieren. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Zukunft Berlin bemüht sich seit fast drei Jahren, die Landespolitik zu einem verbindlichen Dialog über die Ziele der Stadt zu bewegen. Was nun die Senatskanzlei unter dem Schlagwort „Berlin-Strategie“ plant, erfüllt keineswegs die Wünsche der engagierten Bürger, für die Hassemer spricht.

Der frühere Stadtentwicklungssenator und Erfinder der Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner wirbt dafür, dass sich Politiker und ausgewählte Vertreter der Zivilgesellschaft zusammensetzen, um sich öffentlich über die Grundlagen der Stadtentwicklung zu verständigen. Er und seine Mitstreiter sind überzeugt, dass nur Bürger und Politiker gemeinsam die Probleme Berlins lösen können. „Unser Projekt ist keines gegen die aktuelle Doofheit eines Senats, sondern gegen die begrenzte Lösungsfähigkeit von Politik und Adminis­tration grundsätzlich“, erklärt Hassemer die Idee für das Berlin-Forum, das die Stiftung vorbereitet.

400 Bürger sollen als Multiplikatoren des Forums dienen

Das Format ist aufwendig. Je 30 Vertreter aus Politik und Bürgerschaft sollen gemeinsam Ziele für die zentralen Fragen wie Wohnungsknappheit, Verkehr und Stadtmanagement erörtern. Dabei, so die Hoffnung, werde sich ein Oberziel für Berlin ergeben. Hassemer denkt, dass es eine Konzentration auf die Wissenschaft als wichtigste Ressource sein kann, auf die sich alle verständigen.

Volker Hassemer

Foto: Anno Dittmer

Sieben Sitzungen von drei Stunden setzt die Stiftung an. Ein Publikum von 400 Leuten solle als Multiplikator dienen, außerdem sollen die Debatten im Internet übertragen werden. Wichtig sei, dass sich die Spitzenpolitiker dem Dialog stellen und dessen Ergebnisse vertreten.

Nachdem Vertreter aller Koalitionsfraktionen und der Opposition außer der AfD zum Mitmachen bereiterklärt hätten, erwartet Hassemer ein echtes Bekenntnis der Politik, indem sie das Format bezahlt. Etwas mehr als 900.000 Euro soll kosten, was sich die Stiftung für 2019 ausgedacht hat. Hassemer könnte das Geld von wohlhabenden Gönnern besorgen, findet es jedoch unangemessen, die Debatte über Berlins Zukunft von Privatleuten bezahlen zu lassen. Aber die Koalition wird wohl das Geld nicht geben. Das hätten die Fraktionen schon in der Diskussion über den Doppelhaushalt abgelehnt, hieß es aus dem Roten Rathaus. Der Stiftung wird angeboten, sich an der Debatte über die Berlin-Strategie zu beteiligen.

