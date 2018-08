US-Veteranen und Berliner gedenken der Luftbrücke

Aus Feinden wurden Freunde: Berlin gedachte am Dienstag zum 70. Jubiläum der Berliner Luftbrücke, einer der größten humanitären Hilfsaktionen, dank der die 2,2 Millionen West-Berliner überlebten und die Freiheit der Stadt gegen die Blockade der Sowjets verteidigt wurde.

Zwischen Juni 1948 und September 1949 brachten die Piloten der U.S. Air Force und der Royal Air Force in rund 280.000 geflogenen Einsätzen Lebensmittel, Kohle und andere überlebenswichtige Güter in die Stadt.

Veteran: „Ich habe Berlin in Trümmern gesehen, jetzt ist es eine schöne Stadt“

Zur Gedenkfeier auf dem Platz der Luftbrücke spielte die 298th Army Band, alles ehemalige Soldaten, die mal in Berlin stationiert waren. Gekommen waren auch Vertreter der britischen und der amerikanischen Botschaft in Berlin, der Senatskanzlei, Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) und Veteranen, die die Freiheit Berlins auch nach der Blockade verteidigt hatten.

Unter ihnen Richard und Gerri Dietrich aus New Jersey und das Ehepaar Glenda und William Castillon aus Los Angeles. Der 61 Jahre alte Soldat im Ruhestand fühlt sich Berlin verbunden, auch zum 50. Jubiläum der Luftbrücke war er da. Dieses Mal sogar in seiner Uniform, die er hier vor 40 Jahren trug. Der frühere US-Soldat William Freeman (93), der zur Zeit der Luftbrücke in Berlin war und damals seine Frau in Zehlendorf kennengelernt hatte, nahm die Mühe der Reise auf sich: „Ich habe Berlin in Trümmern gesehen, jetzt ist es eine sehr schöne Stadt.“