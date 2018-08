Lückenkemper sprintet bei EM ins Finale: Pinto raus

Berlin. Deutschlands Top-Sprinterin Gina Lückenkemper hat bei der Leichtathletik-EM in Berlin souverän das Finale im 100-Meter-Lauf erreicht. Die 21-Jährige aus Leverkusen qualifizierte sich am Dienstagabend im Olympiastadion als zweitschnellste Halbfinalistin in 10,98 Sekunden für den Endlauf, der um 21.30 Uhr gestartet wird. Damit blieb sie nur drei Hundertstelsekunden über ihrer persönlichen Bestzeit.

"Es war einfach ein geiles Rennen. Ich bin saugeil drauf. Es ist einfach mega, dass ich das auf die Bahn bringen kann", sagte Lückenkemper im ZDF und kündigte ein schnelles Finale an.

Tatjana Pinto aus Paderborn reichten 11,26 Sekunden nicht für den Endlauf. Auch die Berlinerin Lisa-Marie Kwayie schied aus. Schnellste in den Halbfinals war die Britin Dina Asher-Smith, die mit 10,93 Sekunden ihre Favoritenrolle untermauerte.

Das Männerfinale der Heim-EM findet ohne deutsche Sprinter statt. Sowohl der deutsche Rekordhalter Julian Reus aus Erfurt (10,37 Sekunden) als auch der Berliner Lucas Jakubczyk (10,32) schieden im Halbfinale des 100-Meter-Sprints aus. Überraschungsmeister Kevin Kranz (Wetzlar) kam über den Vorlauf nicht hinaus.

