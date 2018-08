Das ist der Lebensretter vom Tegeler See

Es war ein Sonnabend, ein milder Wintertag im Februar, als der Tegeler Robin Jacobi zu einem Spaziergang aufbrach. Er schlenderte auf dem Uferweg der Neheimer Straße, Ecke Borsigdamm, entlang. Auf dem zugefrorenen Tegeler See bemerkte er Kinder. Kein seltenes Bild in diesen Tagen. Viele Reinickendorfer nutzten die eisige Zeit zum Schlittschuhlaufen. „Ich hatte bemerkt, dass jemand mit den Kindern schimpfte, weil sie auf dem Eis waren, dachte aber, derjenige kümmert sich“, erinnert sich der 27-Jährige.

Als er noch einmal genauer hinsah, erkannte er, dass zwei Kinder ins Eis eingebrochen waren und im Wasser strampelten. Eine Gruppe aufgeregter Kinder stand am Ufer. „Ein Junge war circa 20 Meter entfernt neben einem Hausboot im Wasser“, schildert Jacobi die Situation. Ein zweiter Junge rief um Hilfe.

„Ich bin dann hingesprintet, hab meine Jacke ausgezogen, mein Handy ausgepackt und bin aufs Eis gegangen.“ Auf Knien und Händen robbte er sich langsam und vorsichtig zu den Jungen vor. Das Eis knirschte. Während das Kind nahe dem Ufer von einem Mädchen herausgezogen werden konnte, war von dem anderen nur noch der Kopf zu sehen. Sein Körper war schon unters Eis getrieben worden.

Mehrere Anläufe, bevor er den Jungen aufs Eis ziehen konnte

Robin Jacobi musste sich beeilen. Als er den Jungen erreichte, drohte die dünne Eisschicht wegzubrechen. „Ich konnte ihn ein bisschen beruhigen und zur Mitarbeit bewegen. Ich ging auf ein Knie, lehnte mich nach vorne, reichte ihm meine Hand, und er versuchte unterm Eis hervorzukommen“, so Jacobi. Immer wenn der Retter zog, versuchte der Junge, sich nach vorne zu legen. Drei, vier, fünf Anläufe brauchte es, ehe er den Jungen aufs Eis hieven konnte.

Auf dem Rücken zog er den durchnässten Jungen ans Ufer. Riss seine abgelegte Jacke auf und packte ihn darin ein. „Dann war auch schon der Krankenwagen da, und ich habe ihn hineingetragen“, sagt Jacobi. Über seine Heldentat hatte er seitdem nie mehr weiter nachgedacht, bis ihn das Bezirksamt Reinickendorf anrief.

Mehrere Retter 2018 ausgezeichnet

Bürgermeister Frank Balzer (CDU) verlieh ihm kürzlich eine besondere und seltene Ehre: die Rettungsmedaille des Landes Berlin. „Nur durch das schnelle und uneigennützige Eingreifen des Retters konnte der 13-Jährige rechtzeitig aus dem Wasser gezogen werden“, begründete der Senat seine Entscheidung. Robin Jacobi habe „ein hohes persönliches Risiko für sich“ in Kauf genommen und couragiert gehandelt. „Sie sind ein Vorbild für uns alle, die wir jederzeit auf Lebensretter wie Sie angewiesen sein können“, sagte Balzer bei der Übergabe der Ehrung.

Die Rettungsmedaille am Bande des Landes Berlin wird seit Mai 1953 vergeben. Sie ehrt Menschen, die unter besonders schwierigen Bedingungen Leben gerettet und dabei ihr eigenes in Gefahr gebracht haben. Dabei müssen sie „ein besonderes Maß von Mut und Opferbereitschaft“ gezeigt haben. Wie eine Senatssprecherin mitteilte, ist diese Ehrung selten. Denn pro Jahr würden berlinweit weniger als fünf Menschen ausgezeichnet. Das Jahr 2018 sei schon jetzt eine Ausnahme, da schon sechs Retter geehrt wurden.

Die Gefahr war Jacobi nicht bewusst

So wie Robin Jacobi seine Rettungsgeschichte erzählt, klingt sie fast selbstverständlich. Der Biologielaborant wirkt sehr bescheiden, lebt Zivilcourage jeden Tag und glaubt an das Karma – also daran, dass einem Gutes widerfährt, wenn man Gutes tut. „Das war eine Entscheidung von Sekunden, und ich war wie elektrisiert. Dass es so gefährlich ist, war mir in meinem naiven Optimismus nicht bewusst.

Ich hätte nicht danebenstehen können, ohne zu helfen. Und ich dachte, dass ich im Ernstfall schon wieder rauskomme“, sagt er mit nachdenklichem Blick auf die Stelle, wo im Februar die beiden Jungen um ihr Leben rangen. Vielleicht habe ihm bei der Rettung auch die Lektüre von Abenteuerromanen geholfen, sinniert er. Dort habe er gelesen, dass man sein Gewicht breit auf dem Eis verteilen sollte, um den Druck auszugleichen und einen Einbruch zu verhindern. „Deswegen bin ich auf allen vieren vorgerobbt und habe den Jungen auf den Rücken gelegt“, sagt er.

Der Lebensretter wusste lange Zeit nicht, wer der Junge war, den er am 10. Februar 2018 gerettet hat. Dank erwartet er nicht. Mittlerweile wisse er aber, wie er heißt. „Ich habe zwei der Kinder, die damals dabei waren, einmal im Bus getroffen und sie gefragt, ob es ihm wieder gut geht“, sagt er. Der Junge sei wohlauf. Und das sei das Wichtigste.