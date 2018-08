Ermittlungen wegen Computerbetrugs: Zwei Männer festgenommen

Berlin. Die Polizei hat in Berlin und Offenbach in Hessen zwei Männer festgenommen, die betrügerische Überweisungen getätigt haben sollen. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, mit Schadsoftware - sogenannten Trojanern - Zugriff auf Computer von ahnungslosen Nutzern erlangt zu haben, um an die Daten für das Online-Banking zu gelangen.

Es sei ein Schaden von mehr als 70 000 Euro entstanden, teilten Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Im Visier steht auch ein dritter Mann, der bereits im Gefängnis sitzt: Durch ihn sei ein Schaden von 156 000 Euro verursacht worden, hieß es.

Ab dem frühen Morgen waren in der Silbersteinstraße in Berlin-Neukölln und in der Herzogstraße in Offenbach Wohnungen durchsucht worden. Es geht um banden- und gewerbsmäßigen Computerbetrug. Gegen die am Dienstag festgenommenen Männer im Alter von 50 und 38 Jahren lagen Haftbefehle vor.

Der dritte Mann ist bereits verurteilt und sitzt seit April 2018 in der Justizvollzugsanstalt Moabit in Berlin. Der 42-Jährige verbüßt eine Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten wegen Computerbetruges und Urkundenfälschung. Laut Polizei hat er die Taten im Jahr 2015 begangen - in dem aktuellen Verfahren steht er nun im dringenden Verdacht, bis Oktober 2017 gemeinsam mit den beiden anderen Beschuldigten weitergemacht zu haben. Für ihn wurde ein Haftbefehl beantragt.

( dpa )