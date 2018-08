Das erste Berliner Schwimmbad verlängert die Saison

Berlin stöhnt weiter unter Höchsttemperaturen: bis zu 38 Grad können am Mittwoch erreicht werden. Doch die Hitze bringt auch allerlei Überraschungen mit sich. Die Berliner Morgenpost hat einige zusammengetragen.

Hitzefrei in Berliner Gefängnissen



Die Hitze macht auch Inhaftierten in den Berliner Gefängnissen zu schaffen. In Höfen wurden Wassersprenger aufgestellt oder Wasseranschlüsse geöffnet, sagte ein Sprecher der Justizverwaltung. Im Männergefängnis Heidering surren laut Angaben jetzt Ventilatoren in den Werkstätten. Steigt die Temperatur dort bis zum Mittag auf 35 Grad, können die Gefangenen ihre Arbeit beenden. „Die Zeit muss aber nachgearbeitet werden“, so der Sprecher. Mehrere Anstalten verlängern außerdem die Freistunden für die Insassen, in denen sie sich in den Innenhöfen aufhalten dürfen.

Weniger Honig von den

Bundestags-Bienen

Auch die Bundestags-Bienen sind ein Opfer der großen Hitze geworden und haben weit weniger Honig als üblich produziert. Statt wie sonst 35 Kilogramm je Bienenvolk hatten die drei Völker nur jeweils 25 bis 30 Kilo Honig produziert. Der Grund: Hitzebedingt gab es weniger Blüten und damit auch weniger Nektar.

Länger baden im Bad am Insulaner Im Sommerbad am Insulaner können die Berliner zwei Wochen länger als geplant schwimmen und baden, wie die Berliner Bäderbetriebe mitteilten. Das Bad im Stadtteil Steglitz bleibt bis 16. September geöffnet. Grund ist der „Ausnahme-Sommer“. Eine Saisonverlängerung weiterer Bäder ist nicht ausgeschlossen, sagte ein Sprecher zudem. In manchen Freibädern dauert die Saison ohnehin bis zum 16. September.

Mieser Sommer vor 100 Jahren

Vor 100 Jahren tobte nicht nur der Erste Weltkrieg. Im Vergleich zu heute gab es einen extrem miesen Sommer: Regen und Temperaturen um 19 Grad. Die Messdaten wurden im Königlich Preußischen Meteorologischen Institut im Jahr 1918 säuberlich handschriftlich in einem Buch erfasst. Die Mitteltemperatur lag gerade mal bei 16,5 Grad. „Jetzt haben wir 25 Grad“, sagte Thomas Dümmel, Meteorologe an der Freien Universität Berlin (FU).