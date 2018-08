Überfall auf Computerladen: Täter erbeuten Tablets

Berlin. Bei einem Raubüberfall in einem Computergeschäft in Berlin-Mitte haben Unbekannte mehrere Tablets erbeutet und einen Bauarbeiter mit Reizgas verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, betraten am frühen Morgen vier maskierte Männer die Räume, die wegen nächtlicher Bauarbeiten nicht verschlossen waren. Ein 55-jähriger Mitarbeiter eines Wachschutzunternehmens wurde mit einem Hammer bedroht, dem 43 Jahre alten Bauarbeiter Reizgas ins Gesicht gesprüht. Mit Hammer und Brecheisen zerstörten die Räuber die Scheiben von Glasvitrinen, in denen sich die Tablets befanden. Nach der Tat flüchteten sie mit einem Auto. Der Bauarbeiter wurde von Rettungskräften der Feuerwehr ambulant behandelt.

( dpa )