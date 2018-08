Jahrhundertsommer: Im Vergleich zum Jahr 1918

Berlin. Nebel. Regen. Und Temperaturen um 19 Grad am 9. August. Das war der Sommer in Berlin vor 100 Jahren. Die Messdaten wurden im Königlich Preußischen Meteorologischen Institut im Jahr 1918 säuberlich handschriftlich in einem Buch erfasst. "Nachts waren es sogar nur 12 Grad", sagte Thomas Dümmel, Meteorologe an der Freien Universität Berlin (FU) am Dienstag. Er hat das Buch hervorgeholt.

"Das war natürlich nicht jedes Jahr so", betont er. Aber genau vor 100 Jahren, wenige Monate vor dem Ende des Ersten Weltkriegs, erlebte die Hauptstadt richtig miese Sommermonate. Die Mitteltemperatur lag gerade mal bei 16,5 Grad. "Jetzt haben wir 25 Grad, ein beachtlicher Unterschied", ergänzte Dümmel. Und für diesen Mittwoch wird noch einmal ein Spitzenwert erwartet - 37 Grad.

( dpa )