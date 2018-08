Diskus-Ass Robert Harting im Finale: Bruder Christoph raus

Berlin. Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting hat bei seiner letzten Leichtathletik-Europameisterschaft das Finale erreicht. Sein jüngerer Bruder Christoph schied dagegen am Dienstag in der Qualifikation nach drei Fehlversuchen völlig überraschend aus. 63,29 Meter reichten Robert Harting für den Einzug in sein letztes EM-Finale, der 33 Jahre alte Berliner kämpft damit als siebtbester Werfer am Mittwochabend noch einmal um eine Medaille. Der Olympia-Dritte Daniel Jasinski (Wattenscheid) verpasste dagegen mit schwachen 60,10 Metern das Finale.

( dpa )