Berlin. Ein verdächtiger Gegenstand im sogenannten Sperrgepäck eines Passagiers hat am Flughafen Schönefeld zu Absperrungen im Check-In-Bereich des Terminals D geführt. Der verdächtige Gegenstand sei am Dienstagvormittag beim Röntgen des großen Gepäckstücks entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. "Für die Untersuchung wurde der Bereich abgesperrt, das führt auch zu Beeinträchtigungen an weiteren Check-In-Schaltern." Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

( dpa )