Berlin. Titelverteidigerin Christina Schwanitz hat das Finale im Kugelstoßen bei der Leichtathletik-EM in Berlin erreicht. Schon mit dem ersten Versuch über 18,83 Meter hatte die 32 Jahre alte Chemnitzerin am Dienstag die geforderte Qualifikationsnorm (17,20 Meter) deutlich übertroffen. Die Weltmeisterin von 2015 kann im Endkampf am Mittwoch (20.09 Uhr) als erste Kugelstoßerin zum dritten Mal in Serie Europameisterin werden.

( dpa )