Umleitungen auf Autobahnen rund um Berlin

Potsdam. Autofahrer in Brandenburg und Berlin müssen sich in den kommenden 14 Tagen auf den Autobahnen rund um Berlin auf Umleitungen und Staus einstellen. Auf der A10 wird am Schönefelder Kreuz bis zum 17. August die Verbindungsfahrbahn von der A13 aus Richtung Dresden zur A10 in Richtung Autobahndreieck (AD) Nuthetal (Magdeburg/Leipzig/Potsdam) erneuert, wie der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg am Montag mitteilte. In der Zeit werde die Verbindungsfahrbahn voll gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert und führt ab Anschlussstelle Ragow (A13) zur Anschlussstelle Rangsdorf (A10).

( dpa )