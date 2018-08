Dominick und Fenja genießen am kühlen Wasser der Spree ein kühles Bier. Hinter ihnen erstreckt sich die East Side Gallery in Friedrichshain

Hitze in Berlin So verbringen Berliner die heißen Nächte

Wegen der anhaltenden Hitze machen viele Berliner die Nacht zum Tag.

Berlin. Es sind Bilder, die an Südeuropa erinnern, an Sommernächte am Mittelmeer, aus Spanien, Italien, Griechenland. Tatsächlich kommen diese Bilder, die unser Fotograf David Heerde in den vergangenen Tagen machte, mitten aus der Hauptstadt. Aus dem Nordosten der Repu­blik, wo man Hitze während der sogenannten Hundstage – der heißesten Zeit des Jahres zwischen 23. Juli und 23. August – zwar gewohnt ist, aber gleich so?

Doch auch in Berlin ist das Wetter seit Wochen so mediterran, dass sich viele Bewohner etwas überlegt haben: Sie machen einfach die Nacht zum Tag. Und so sieht man sie überall: Berliner, die es sich bei Dunkelheit am Wasser gemütlich machen, die Spätis bevölkern und im Mondlicht Tango tanzen. Geht es nach ihnen, so scheint es, dürfte dieser verrückte Sommer niemals enden. Zumindest nachts. Danach sieht es diese Woche auch noch nicht wirklich aus.

Nachdem der Hitzesommer am Wochenende eine kurze Pause eingelegt hatte, stieg das Thermometer am Montag wieder auf 32 Grad. Für den heutigen Dienstag werden 35 Grad erwartet, erst gegen Ende der Woche sinkt die Temperatur wieder unter 30 Grad. Für Donnerstag rechnen Wetterexperten dann mit kräftigen Gewittern, die aber nicht von langer Dauer sein werden. Auch werden die Temperaturen selbst in der Nacht nicht unter 20 Grad sinken. Berlins neue Nachtschwärmer wird es freuen.

Nachtsport statt Frühsport: Jonas aus Prenzlauer Berg misst sich mit seinen Freunden am Helmholtzplatz an der Tischtennisplatte

Foto: David Heerde

Elisabeth und Steve tanzen um 1.30 Uhr im Monbijoupark in Mitte Tango

Foto: David Heerde

Die Gäste der „Franken Bar“ an der Oranienstraße in Kreuzberg machen es sich einfach auf dem Bürgersteig gemütlich

Foto: David Heerde

Im Westen geht die Sonne unter: Diese jungen Berliner genießen das abendliche Schauspiel auf der Modersohnbrücke in Friedrichshain

Foto: David Heerde