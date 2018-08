Raser wegen Mordversuch vor Gericht

Berlin. Verkehrsrowdys gibt es in Berlin bekanntermaßen zur Genüge. Dass wilde Rasereien in Amokfahrten ausarten, ist ebenfalls keine Seltenheit. Was allerdings am 21. September vergangenen Jahres in Kreuzberg passierte, überstieg in seinen Dimensionen sogar die Vorstellungskraft erfahrener Polizeibeamter. Der Mann, der dafür verantwortlich sein soll, sitzt seit Montag auf der Anklagebank des Landgerichts Moabit. Ein gutes halbes Dutzend Straftaten werden dem 34-Jährigen zur Last gelegt, der Hauptvorwurf lautet versuchter Mord.

Es ist eine erschreckende Darstellung der Taten, die der Staatsanwalt vorträgt. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen sprang der aus Serbien stammende Angeklagte Djordje S. am Vormittag des 21. Septembers 2017 in seinen BMW, um einer Routinekon­trolle der Polizei vor einem Lokal an der Manteuffelstraße zu entgehen. Ein den Fluchtweg versperrender Funkstreifenwagen wurde kurzerhand gerammt, ein gleichfalls im Weg stehender Beamter angefahren und dadurch so schwer verletzt, dass er von Rettungskräften in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Die Fünfjährige schwebte längere Zeit in Lebensgefahr

Dann begann eine wilde Fahrt durch Kreuzberg. Auf einigen von S. benutzten Streckenabschnitten gilt Tempo 30, der 34-Jährige war nach Polizeiangaben mit deutlich mehr als 100 Kilometern pro Stunde unterwegs. Er soll mehrfach rote Ampeln überfahren haben, etliche Fußgänger konnten gerade noch zur Seite springen. Eine 27-jährige Frau und ihre fünfjährige Tochter hatten diese Chance jedoch nicht. Sie wurden an der Oranienstraße erfasst, prallten so heftig auf Motorhaube und Frontscheibe, dass die Scheibe zersplitterte. Die beiden wurden dann 15 Meter weit durch die Luft geschleudert.

Die medizinischen Befunde bei Mutter und Kind klingen nicht weniger erschreckend als die Schilderung der angeklagten Taten. Beide erlitten Schädelverletzungen und Beckenbrüche, die Mutter zudem einen Leberriss und das Kind einen Milzriss. Beide mussten im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt werden, die Fünfjährige schwebte längere Zeit in Lebensgefahr. Der Anklage zufolge fuhr der Angeklagte nach dem schlimmen Unfall mit Mutter und Tochter ungerührt weiter. Erst auf der Görlitzer Straße konnte eine Polizeisperre ihn stoppen, bei seiner Festnahme soll er heftigen Widerstand geleistet haben.

Mit diesem BMW soll der Angeklagte eine 27-Jährige und deren fünfjährige Tochter angefahren haben

Foto: Polizei

Was der Angeklagte zu den Vorwürfen sagt, unterscheidet sich deutlich von der Darstellung der Staatsanwaltschaft. Ja, er sei losgefahren, um der Polizeikontrolle zu entgehen, räumt S. ein. Denn er hat keinen Führerschein und will zuvor zehn Bier und eine halbe Flasche Whiskey getrunken und zudem noch Drogen genommen haben. Und er gibt auch zu, dass er am Steuer saß, als die Polizei ihn schließlich stoppte. Dazwischen allerdings, beteuert S., sei nicht er gefahren, sondern ein Bekannter, der dann angeblich plötzlich verschwand. „Ich dachte zuerst, der geht nur Zigaretten kaufen“, so der Angeklagte.

Der Angeklagte wurde abgeschoben und kam zurück

Zu dem höchst ominösen Bekannten kann S. nicht viel Konkretes sagen. Bei der Polizei soll S. ihn Igor genannt haben, Ermittlungen ergaben, diesen Igor gibt es nicht. Im Prozess nennt S. plötzlich einen anderen Namen. Zumindest die Staatsanwaltschaft schenkt diesen Ausführungen ohnehin keinen Glauben, sie sieht in S. den Täter und wirft ihm „gemeingefährliches Handeln“ vor. S. habe den Tod anderer billigend in Kauf genommen, somit vorsätzlich gehandelt und zudem verhindern wollen, dass er ohne Führerschein und betrunken erwischt wird, Verdeckungsabsicht heißt das bei den Juristen und stellt ein klassisches Mordmerkmal dar.

In U-Haft sitzt S. trotzdem „noch“ nicht, zunächst muss er den Rest einer mehrjährigen Freiheitsstrafe wegen Bandendiebstahl absitzen, zu der er in Bayern verurteilt wurde. Nach seiner vorzeitigen Entlassung wurde er nach Serbien abgeschoben, schon kurz darauf kehrte er nach Deutschland zurück. S. sagt, in Berlin sei er eigentlich nur auf der Durchreise nach Spanien gelandet. Die Frage eines Richters, seit wann Berlin auf der Route von Serbien nach Spanien liegt, kann S. nicht beantworten.