Berliner Sprinterin Kwayie erreicht 100-Meter-Halbfinale

Berlin. Die deutsche Vizemeisterin Lisa-Marie Kwayie hat bei der Leichtathletik-EM in ihrer Heimatstadt Berlin das Halbfinale über 100 Meter erreicht. In 11,30 Sekunden gewann die 21 Jahre alte Sprinterin vom Neuköllner SF am Montag den Vorlauf und blieb dabei nur eine Hundertstelsekunde über ihrer Bestleistung. "Ich kann es gar nicht glauben, es ist wunderbar", sagte die gebürtige Ghanaerin. "Unglaublich, dass ich das Halbfinale erreicht habe - auch noch zuhause." Für das Halbfinale am Dienstag waren die deutsche Meisterin Gina Lückenkemper (Leverkusen) und Tatjana Pinto (Münster) gesetzt.

( dpa )