Müller-Kritiker in der SPD bekommen prominente Unterstützung

Berlin. Mit einem Thesenpapier zur Neuausrichtung der Berliner SPD, das vielfach als Kritik am Regierenden Bürgermeister und SPD-Landeschef Michael Müller verstanden wurde, hat sich eine Gruppe jüngerer Sozialdemokraten um den früheren Chef der Senatskanzlei und Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium Björn Böhning im Mai zu Wort gemeldet. Die sieben Autoren des Aufrufs unter dem Motto „aufstehen, aufwachen, besser machen“ haben inzwischen prominente Unterstützung bekommen.

Mit Julian Zado hat sich nun der stellvertretende Landesvorsitzende den Kritikern angeschlossen. Auch Ruppert Stüwe, der Kreisvorsitzende der SPD in Steglitz-Zehlendorf ist mit dabei, ebenso wie der Vize-Chef von Charlottenburg-Wilmersdorf Johannes Reichersdorfer und der frühere Juso-Landeschef Fabian Schmitz-Grethlein.

Kritiker fordern Bildungsoffensive und neue Stadtviertel

Die Unterstützer mahnen, ihre Partei verfolge „keine klare Linie“ mehr. Viel zu häufig verliere sich „die SPD im Kleinklein einer tristen Verwaltungslogik oder in blumigen Worthülsen, die im Alltag der Berlinerinnen und Berliner rasch widerlegt werden“. Es reiche nicht, für bezahlbare Mieten und gute Arbeit zu sein, wenn die Menschen in der Realität das Gegenteil erlebten. Die SPD müsse „das Heft des Handelns“ in die Hand nehmen.

Während die Autoren um Böhning das Wirken des früheren Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit für die Internationalisierung der Stadt positiv würdigen, fällt der Name seines Nachfolgers Michael Müller in dem Aufruf nicht. Im Text heißt es jedoch, es sei für die SPD „nicht weniger als ein echter Neuanfang mit einer inhaltlichen Neuaufstellung notwendig“. Inhaltlich fordert die Gruppe ein Programm zum Bau 100.000 städtischer Wohnungen, eine Entlastung der Mittelschicht, mehr Sauberkeit auf Straßen und in Parks sowie eine Bildungsoffensive.

