Berlin. Ein 37-Jähriger ist in der Nacht zu Montag im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg durch Messerstiche verletzt worden. Das Opfer hatte gegen 2.00 Uhr selbst die Polizei alarmiert und zeigte den Beamten seine Verletzung am rechten Arm. Ein Feuerwehr-Sanitäter behandelte den Mann. Nach ersten Ermittlungen nahm die Polizei später einen 26 Jahre alten Verdächtigen in der Wohnung seines Vaters fest. Er ist der Polizei bereits von vielen anderen Delikten bekannt.

( dpa )