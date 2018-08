Thüringen erkennt DDR-Lehrbefähigungen von Hortnern an

Erfurt. Wegen des Lehrermangels erkennt Thüringen fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung DDR-Lehrbefähigungen von Erziehern an. Nach Angaben des Bildungsministeriums von Montag betrifft die Entscheidung rund 1000 Hortner, die zu DDR-Zeiten in der Regel am Institut für Lehrerbildung ausgebildet wurden und eine Lehrbefähigung erworben hatten. Insgesamt arbeiten 2900 Erzieher an Grundschulhorten im Freistaat. Zuvor hatten Zeitungen der Funke Mediengruppe darüber berichtet. Der Einsatz der Hortner für den Unterricht sei laut Ministerium freiwillig, bisher hätten rund sich 150 Pädagogen bereit erklärt, zu unterrichten.

In Sachsen-Anhalt und Brandenburg werden die Erzieher mit DDR-Lehrbefähigung schon länger eingesetzt.

( dpa )