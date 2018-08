Polizei fasst sieben Graffiti-Sprayer in einer Nacht

Berlin. In nur einer Nacht haben Polizisten in Berlin sieben Graffiti-Sprayer aus vier Nationen gefasst. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, war in der Nacht zu Sonntag am S-Bahnhof Ahrensfelde Bahnmitarbeitern gegen Mitternacht eine neunköpfige Gruppe aufgefallen, die mehr als 100 Quadratmeter eines Zuges mit Farbe besprüht hatte und sich dann entfernte. Den herbeigerufenen Polizisten gelang es, drei Deutsche und zwei Schweden im Alter von 28 bis 37 Jahren festzunehmen.

Stunden später beobachteten auch am S-Bahnhof Greifswalder Straße Bahnmitarbeiter ebenfalls drei Menschen, die eine abgestellte S-Bahn besprühten. Bundespolizisten konnten zwei der drei Verdächtigen, einen 20-jährigen Schweizer und einen 22-jährigen Italiener, festnehmen. Sie sollen mit dem Unbekannten auf der Bahn rund 7 Quadratmeter beschmiert haben.

In beiden Fällen ermittelt die Bundespolizei wegen Sachbeschädigung.

( dpa )