Cottbus pokert um Mamba: Paderborn-Angebot abgelehnt

Cottbus. Im Poker mit dem SC Paderborn um Streli Mamba setzt Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus weiter auf den Verbleib seines Top-Stürmers. "Ich weiß, was der Markt hergibt. Das was Paderborn angeboten hat, entspricht nicht den Wünschen von Energie Cottbus", sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die SpVgg Unterhaching am Mittwoch (19.00 Uhr).

Der 24 Jahre alte Mamba steht noch bis Ende dieser Saison bei den Lausitzern unter Vertrag. "Stand jetzt" bleibe der Angreifer in Cottbus, betonte Wollitz. "Energie Cottbus ist und wird in der sportlichen Verantwortung meiner Person kein Selbstbedienungsladen."

Mamba hatte beim 2:0 bei Wehen Wiesbaden am Sonntag beide Treffer erzielt und mit 19 Toren in der Vorsaison auch entscheidenden Anteil am Aufstieg aus der Regionalliga. "Stand jetzt bin ich Spieler von Energie Cottbus", sagte er der "Lausitzer Rundschau". "Alles andere möchte ich nicht kommentieren und werde ich auch nicht kommentieren."

