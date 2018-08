Schwarzfahrer gestoppt: Kontrolleure verletzt

Berlin. Zwei Fahrkartenkontrolleure haben am Berliner S-Bahnhof Grünbergallee im Stadtteil Bohnsdorf die Flucht eines Schwarzfahrers verhindert und sich dabei verletzt. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatten sie den 19-Jährigen aus Zossen am Samstagnachmittag in einer S-Bahn der Linie S9 ohne Fahrausweis ertappt.

Als der Mann am Bahnhof plötzlich hinter der Bahn über die Gleise flüchten wollte, griff der eine Mitarbeiter, ein 43-Jähriger, nach ihm und verrenkte sich dabei die Schulter. Dessen Kollegen gelang es, den 19-Jährigen wieder auf den Bahnsteig zurückzuziehen. Dabei verletzte auch er sich. Die Bundespolizei nahm den Mann vorläufig fest und ermittelt gegen ihn wegen des Erschleichens von Leistungen. Der 43-jährige musste im Krankenhaus behandelt werden.

( dpa )