Opposition: U-Bahn-Ausbau nicht weiter vertagen

Berlin. Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus fordert mehr Anstrengungen des Berliner Senats beim Ausbau des U-Bahn-Netzes in der Stadt. "Der Senat darf den U-Bahn-Bau nicht weiter vertagen", sagte der FDP-Abgeordnete Henner Schmidt am Montag. U-Bahnen seien leistungsfähiger als Straßenbahnen und konkurrierten nicht mit anderen Verkehrsträgern um knappe Flächen.

Planungen zur Erweiterung des Netzes hätten indes lange Vorlaufzeiten und müssten daher sofort begonnen werden. Auch der CDU-Verkehrspolitiker Oliver Friederici betonte: "Berlin braucht mehr U-Bahn." Nötig sei etwa eine Verlängerung der U7 vom U-Bahnhof Rudow bis zum neuen Flughafen BER.

Zuvor hatte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur für einen Ausbau der U-Bahn plädiert, um die Verkehrsströme der wachsenden Stadt auch in Zukunft zu bewältigen. Zugleich wies sie darauf hin, dass sich die rot-rot-grüne Koalition in dieser Legislaturperiode zunächst auf neue Tramlinien und den Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur konzentriere.

( dpa )