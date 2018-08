Bauernbund fordert "wolfsfreie Zonen"

Potsdam. Mit der Einrichtung von symbolischen "wolfsfreien Zonen" will der Brandenburger Bauernbund Schutzjagden auf Wölfe durchsetzen. "Der Bestand von Wölfen beträgt in Brandenburg nach offiziellen Angaben 240 Tiere und wächst jedes Jahr um 80 weitere", sagte der Geschäftsführer des Bauernbundes, Reinhard Jung, am Montag in Potsdam. Daher müsse die Landesregierung nach schwedischem Vorbild Schutzjagden ermöglichen, um den Bestand im Sinne der Weidetierhalter zu regulieren. Nach Angaben von Jung haben sich bereits neun Brandenburger Gemeinden zu "wolfsfreien Zonen" erklärt, 18 weitere bereiteten dies vor.

( dpa )