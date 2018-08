"Tagesspiegel": Senat plant "massiven" Ausbau von ÖPNV

Berlin. Neue Tram- und U-Bahnstrecken, mehr S-Bahnhöfe und selbstfahrende Kleinbusse - der Berliner Senat will laut einem Bericht des "Tagesspiegels" (Sonntag) den öffentlichen Nahverkehr der Hauptstadt deutlich ausbauen. Das Blatt beruft sich auf den Entwurf des Nahverkehrsplans 2019 bis 2023, der von der Senatsverkehrsverwaltung mit dem Center Nahverkehr Berlin ausgearbeitet worden sei. In der Verwaltung war am Sonntag für eine Bestätigung zunächst niemand zu erreichen.

Der Zeitung zufolge soll das Straßenbahnnetz kurzfristig ausgebaut werden. So werde es etwa neue Strecken in Spandau geben. Neu angeschaffte Bahnen sollten bis zu 50 Meter lang werden; derzeit messen die längsten Züge 40 Meter. Die Erweiterung der U-Bahnlinien 6, 7, 2 und 9 soll dem Bericht zufolge ebenfalls geprüft werden.

Neue S-Bahnhöfe in Borsigwalde, an der Perleberger Brücke und am Kanzener Damm würden als dringlich eingestuft werden, heißt es. Weiterer Bedarf für neue Stationen bestehe an der Charlottenburger Chaussee, am Blockdammweg und an der Wuhlestraße. Für den Busverkehr sehe der Plan den Einsatz autonom fahrender Kleinbusse und elektrisch angetriebener Fahrzeuge vor.

( dpa )