Hitze kehrt zurück - bis zu 37 Grad in Berlin

Nach der kleinen Erfrischung am Sonntag steigen die Temperaturen am Montag und in den Folgetagen wieder an.

Berlin. Die im Gegensatz zur Vorwoche eher frische Luft am Sonntag wird bereits am Montag schon wieder von heißeren Temperaturen abgelöst. Das heißt: Berliner werden kommende Woche wieder schwitzen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, liegen die Höchsttemperaturen am Montag bei 32 Grad mit schwachem Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Schon am Dienstag steigen die Höchstwerte auf heiße 37 Grad, am Mittwoch können sogar Werte von 38 Grad erreicht werden.

Die Hitzewelle könnte laut DWD aber schon Ende nächster Woche vorbei sein. Erwartet werden ab Freitag Temperaturen unter der 30-Grad-Grenze.

Die anhaltende Hitze hat bereits weitreichende Folgen. Landwirte beklagen sich über Ernteausfälle aufgrund der hohen Temperaturen, in Brandenburg hat es verheerende Waldbrände gegeben – unter anderem standen 90 Hektar Kiefernwald in der Nähe des Autobahndreiecks Potsdam in Flammen – und auch die Energiebranche bekommt die Hitze zu spüren. So fehlt Steinkohle- und Atomkraftwerken Kühlwasser.

( jhe )