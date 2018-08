Cottbus holt sich Drittliga-Spitze: 2:0 in Wiesbaden

Cottbus. Energie Cottbus hat nach dem 2. Spieltag die Spitzenposition in der 3. Fußball-Liga übernommen. Der Aufsteiger aus der Lausitz gewann am Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden mit 2:0 (1:0) und steht mit der makellosen Bilanz von sechs Punkten auf Rang eins. Die Treffer erzielte vor 3500 Zuschauern in der Brita-Arena Streli Mamba (35. Minute, 90.+2), der zugleich auffälligster Akteur war. Den Sieg verdiente sich das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz vor allem mit einer gut organisierten und kompakten Defensive. Einen der gefährlichen Konter nutzte Mamba nach Vorarbeit von Kevin Weidlich zum Führungstor. In der Nachspielzeit machte der 24-jährige Mamba alles klar, nachdem Felix Geisler den Stürmer freigespielt hatte.

( dpa )