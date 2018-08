Mann hält Kioskräuber fest und wird durch Reizgas verletzt

Berlin. Weil er bei einem Kiosk-Überfall Courage zeigte, ist ein 39-Jähriger in Berlin-Charlottenburg leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der Mann am Samstagabend im U-Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz einen mutmaßlichen Räuber festgehalten haben, als dieser mit seiner Beute flüchten wollte. Der Tatverdächtige soll den 39-Jährigen daraufhin mit Reizgas besprüht haben. Er entkam unerkannt in Richtung Goerdelerdamm. Eine 29 Jahre alte Kiosk-Verkäuferin blieb unverletzt.

( dpa )