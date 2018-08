Viel Sonne, kein Regen und 38 Grad: Supersommer geht weiter

Berlin. Sportler aus ganz Europa schwitzen ab Montag bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin. Und auch sonst wird es diese Woche wieder heiß in der Hauptstadt und in Brandenburg. Nach der kleinen Erfrischung am Sonntag klettern die Temperaturen am Montag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag auf 35 Grad. Und es wird noch heißer: Am Dienstag erwarten die Wetterexperten 37 Grad und am Mittwoch sogar 38 Grad. Abkühlung durch Regen gibt es demnach nicht. Dafür scheint an allen Tagen die Sonne.

( dpa )