Kraftklub in Berlin - ein Rock-Abend vom Feinsten

Berlin. „Ich will nicht nach Berlin“ sagen 2012 die Jungs der Band Kraftklub – und der Song lief in den Radios rauf und runter. Die fünf Jungs aus Chemnitz rund um Leadsänger Felix Brummer starteten damals eine fulminante Karriere. Mittlerweile trauen sich die Chemnitzer auch nach Berlin. So auch an diesem Sonnabend. In der ausverkauften Parkbühne Wuhlheide spielten sie ihr erstes von lediglich drei Open-Air-Konzerten dieses Sommers in Deutschland. Und das unter dem Tour-Namen „Kein Sommer für Niemand“. Nun ja, nach den sich jagenden Hitzerekorden der vergangenen Tage ist der Name nicht wirklich überzeugend – die Live-Performance der Band dafür umso mehr.

Denn die Lieder gehen durchs Ohr ins Herz und in die Beine. Ab dem ersten Takt spritzt Bier über die Köpfe der Zuschauer und die Fans springen wild durch die Gegend. Von ihrem Nummer eins Album „Keine Nacht für Niemand“ - übrigens das dritte Nummer eins Album der Band in Folge – spielen sie genauso Songs wie von ihren beiden vorherigen Platten „Mit K“ und „In Schwarz“.

Aber Kraftklub ist erwachsener geworden. Während sie zu Beginn ihrer Karriere eben noch „Ich will nicht nach Berlin“ skandiert haben und auch in ihrem „Songs für Liam“ noch weiter auf der Hauptstadt rumgehackt haben („Wenn du mich küsst, kommen unsere Freunde zurück aus Berlin“), ist ihr 2017 erschienenes Album hoch aktuell – und politisch.

In „Fenster“ singen sie: „Du wurdest betrogen, Du kannst nichts daran ändern, Schuld sind die da oben, Du bist der Normale, Alle andern sind Idioten, All die Nachrichtenportale, Die haben dich belogen, Vertraue keinem einzigen Wort in keiner Zeitung, Die haben ihre Fakten, aber du hast deine Meinung.“ Und es folgt eine bitterböse Handlungsempfehlung an AfD- und Pegida-Anhänger: „Spring aus dem Fenster für mich. Du kannst was erreichen. Trag auch du zu etwas bei.“Selten nimmt eine deutsche Rock-Band so wenig ein Blatt vor den Mund und positioniert sich in der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Debatte so deutlich.

Aber es ist natürlich nicht nur die politische Haltung, die den Abend zu einem Ereignis macht. Denn die fünf Chemnitzer – die immer noch auf dem alten Stadtnamen Karl-Marx-Stadt bestehen – spielen auch ihre feier- und tanzbaren Songs – und hier macht der Name dann auch Sinn: „Kraftklub“ saugt die Energie und Kraft ihrer Fans auf und gibt sie zurück. Tanz, Pogo, Gegröle. Ein Rock-Abend vom Feinsten.

Ab Oktober geht es für die Chemnitzer Band dannübrigens auf große Tour durch die Schweiz, Österreich und Deutschland. Bereits wenige Wochen nach der Tournee-Ankündigung Mitte März waren die ersten Städte aber schon wieder ausverkauft – so auch Berlin.

