Arcade Fire live in Berlin 2018 – Alle Infos zum Konzert

Auf Tour: Die kanadische Band Arcade Fire spielt am 13. August in der Zitadelle Spandau

Arcade Fire spielen am 13. August ein exklusives Konzert in der Zitadelle Spandau. Alle Infos zur Show, Tickets & Termin.

Bislang haben sich Arcade Fire nach ihrem 2017 erschienenen Album „Everything Now“ auf Deutschlands Konzertbühnen eher rar gemacht. Jetzt kommt die kanadische Band für ein Open-Air-Gig nach Berlin.

Fans dürfen sich vor allem auf die neuen Arcade Fire-Songs freuen, die die Band während der „Infinite Content“-Tour noch einmal leicht angepasst hat. So versprühen Lieder wie beispielsweise die funkinduzierte Abba-Nummer „Put Your Money On Me“ live noch einmal einen ganz besonderen, eigenen Charme. Wer Arcade Fire bei ihrem Konzert in der Hauptstadt erleben möchte, sollte sich den 13. August im Kalender anstreichen.

Wo werden Arcade Fire auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Montag, 13. August, gegen 17.30 Uhr. Gegen 19.00 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Ja, für das Berlin-Konzert von Arcade Fire in der Zitadelle Spandau sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Karten für die Konzerte sind ab 50,40 Euro zzgl. Gebühren im Vorverkauf erhältlich. Die Tickets gibt es online unter zitadelle-berlin.de.

Win Butler (r), Sänger der kanadischen Indie-Rockband Arcade Fire

Foto: David Jensen / dpa

Welche Songs werden Arcade Fire in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Zitadelle Spandau davon abweichen, aber diese Songs spielten Arcade Fire am 22. Juli in Toronto (Kanada):

Wake Up Neighborhood #2 (Laika) No Cars Go Headlights Look Like Diamonds Deep Blue Electric Blue Put Your Money on Me Cars and Telephones Half Light II (No Celebration) Rococo Neighborhood #1 (Tunnels) The Suburbs The Suburbs (Continued) Ready to Start Sprawl II (Mountains Beyond Mountains) Reflektor Afterlife Creature Comfort Neighborhood #3 (Power Out)

Zugabe:

Everything Now (Continued) Everything Now Rebellion (Lies)

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Arcade Fire live in Berlin 2018, Montag, 13. August, Einlass ab 17.30 Uhr, Konzertbeginn 19:00 Uhr, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin