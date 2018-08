„Digitalisierung macht vor keiner Branche halt“

Berlin. Wirtschaftssenatorin und Bürgermeisterin Ramona Pop (Grüne) hat in den ersten Ferienwochen für den Senat Stallwache gehalten. Kurz vor dem Start in ihren Urlaub traf sie die Morgenpost in ihrem ziemlich heißen Büro zum Interview und prophezeite Berlins Wirtschaft eine gute Entwicklung.

Siemens will rund 600 Millionen Euro in einen Zukunftscampus investieren. Das neue Quartier könnte in Siemensstadt entstehen. Doch der Konzern ist verstimmt und denkt über eine europaweite Ausschreibung des Projekts nach. Was tut der Senat jetzt, um das Unternehmen umzustimmen?

Ramona Pop: Selbstverständlich sprechen wir mit Siemens und klären gemeinsam, wie wir den Innovations­campus in Berlin auf den Weg bringen können. Berlin ist mit der boomenden Digitalwirtschaft, den Fachkräften und der modernen Industrie der passende Standort für ein so zukunftsweisendes Projekt.

Wo liegen dabei die Schwierigkeiten?

Keine Schwierigkeiten, sondern Umsetzungsthemen: bauliche Fragen, die benötigte Infrastruktur und Fragen des Denkmalschutzes.

Wäre so ein Siemens-Campus ein Durchbruch für die Re-Industrialisierung Berlins?

Berlin musste ja vor allem nach der Wiedervereinigung eine starke De-Indus­trialisierung hinnehmen. Mehr als 100.000 Arbeitsplätze sind nach der Einheit abgewandert. In den letzten Jahren entstehen in Berlin aber trotz vereinzelter Negativnachrichten viele neue Arbeitsplätze in der Industrie und hochwertigen Industriedienstleistungen. Im Steuerungskreis Industriepolitik reden wir darüber, wie wir die Berliner Indus­trie vor allem in Verbindung mit der Digitalwirtschaft stärken können und so neue Arbeitsplätze schaffen. Wenn Siemens mit einem solchen Zukunftscampus, möglicherweise noch verbunden mit anderen Unternehmen, hier in die Stadt kommt, und genau auf die Verbindung von Industrie und Digitalisierung setzt, wäre das ein wichtiger zusätzlicher Schub.

Muss man die Regeln ändern in Bezug auf die Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten?

Das sind Bundes-Regularien. Das Baurecht kennt bestimmte Gebietsausweisungen. Es gibt aber auch schon Veränderungen. Erst vor zwei Jahren gab es eine Öffnung im Planungsrecht, die urbanes Gebiet heißt. Dabei werden die Grenzen zwischen Wohnen und Arbeiten stärker aufgehoben. Das klassische Mischgebiet ist durch das urbane Gebiet aufgewertet worden, weil zum Beispiel andere Grenzwerte gelten. Die Gesetzgebung bewegt sich durchaus und erkennt an, dass moderne Produktion auch etwas anderes ist als rauchende Schlote mitten in der Stadt.

Berlin hat derzeit 100.000 Industriearbeitsplätze. Ist es möglich, diesen Bestand zu halten?

Die Industrie-Arbeitsplätze sind eine solide Basis. Darauf lässt sich aufbauen. Man darf nicht vergessen, dass die Berliner Industrie einen heftigen Strukturwandel hinter sich hat und dass dieser noch nicht abgeschlossen ist. Die klassische Industrie erfährt eine Veränderung hin zur neuen, modernen Industrie, die stärker mit Digitalisierung arbeitet und stärker auch in differenzierten Marktnischen unterwegs ist. Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfordert dieser Wandel auch andere Qualifikationen. Wir beschäftigen uns deswegen auch mit der Frage, welche Fachkräfte unsere Hochschulen ausbilden müssen, um dem Bedarf der neuen Industrie gerecht zu werden. In der Summe sehe ich keinen Arbeitsplatzabbau, sondern einen Aufbau von Stellen mit einer neuen, modernen Industrie.

Wird die Industrie stadtverträglicher sein etwa durch neue Technologien wie dem 3-D-Druck?

3-D-Druck ist ein gutes Beispiel. Im Marienpark in Tempelhof wird gemeinsam mit der Deutschen Bahn ein Campus für additive Fertigung aufgebaut. Mit der neuen Industrie werden Immissionen und Abgase reduziert, weil es keine rauchenden Schlote mehr braucht. Themen wie Logistik bleiben uns aber erhalten. Es muss also gelingen, die An- und Ablieferung möglichst geräuscharm zu organisieren, bestenfalls mit elektrifizierten Lastwagen. Die Elektrifizierung des Wirtschaftsverkehrs ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Mobilitätswende. Um die Unternehmen hierbei zu unterstützen, haben wir auch das Förderprogramm „Wirtschaftsnahe Elek­tromobilität“ aufgelegt.

Wann wird es die Digitalagentur geben?

Die Senatsvorlage habe ich letzte Woche unterschrieben, noch in diesem Jahr soll es losgehen. Die Digitalisierung macht vor keiner Branche halt. Große Unternehmen kommen in die Stadt, bauen Hubs auf und arbeiten dort in Berlin mit Start-ups zusammen, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das können sich kleine und mittlere Unternehmen aber nicht leisten. Hier setzt die Digitalagentur mit ihrer Arbeit an, sie bringt kleine und mittlere Unternehmen mit Start-ups zusammen, oder unterstützt diese bei der Entwicklung ihrer Digitalstrategie. Damit sollen auch Berührungsängste in Sachen Digitalisierung abgebaut werden.

Flächen sind mittlerweile heiß umkämpft in der Stadt. Die Wirtschaftsverwaltung will seit Langem ein Flächenkataster aufbauen. Warum dauert das so lange?

Das Kataster wird momentan erstellt. Zurzeit werden die Daten der Stadtentwicklungsverwaltung eingespeist. Wir liefern unsere Flächendaten dazu. Und dann sind die Bezirke gefragt, ihre Flächenplanungen mit einzufügen. Spätestens Mitte nächsten Jahres soll das Kataster stehen.

Warum ist das so schwierig?

Wir holen Versäumtes nach und haben sehr zügig im vergangenen Jahr mit der Stadtentwicklungsverwaltung den Startschuss für den Stadtentwicklungsplan Wirtschaft gegeben. Dieser ist natürlich mehr als ein Kataster. Darin kartieren wir auch die Flächen und stellen zum Beispiel fest, dass wir zurzeit noch rund 300 Hektar aktuell aktivierbare Gewerbeflächen in der Stadt hätten. Knapp die Hälfte davon ist aber nur in Berliner Hand. Der Rest gehört nicht dem Land oder es sind Flächen, die zunächst noch erschlossen werden müssten. Das führt zur nächsten Frage, nämlich, wie wir diese Flächen für Gewerbe nutzbar machen.

Berlin will vermehrt Grundstücke ankaufen ...

Nicht nur Wohnimmobilien, sondern auch Gewerbegrundstücke, richtig. Mit der Finanzverwaltung stellen wir gerade den Katalog auf und bringen das Verfahren mit der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) auf den Weg. Zusätzlich müssen wir daran arbeiten, wie man die Flächen zügig aktiviert. Berlin wird zahlreiche Investitionen und Entwicklungsmaßnahmen in den nächsten Jahren stemmen müssen. Dabei geht es nicht nur um den Schulneubau oder den Ausbau des Nahverkehrs, sondern auch um Gewerbeflächen.

Wie sollen diese Ankäufe ablaufen?

Das Land Berlin wird sich nicht an spekulativen Immobilienkäufen beteiligen, Punkt. Grundstücke jedoch, bei denen Berlin ein Vorkaufsrecht hat, nehmen wir beispielsweise in den Blick. Ich habe aber auch die deutliche Erwartung an den Bund, dass dieser seine Grundstücke in Berlin nicht zu Höchstpreisen verkauft und damit die Preisspirale weiter anheizt. Wir haben viele Unternehmen, die bei unserer Wirtschaftsförderungsgesellschaft Berlin Partner anklopfen und nach Flächen fragen. Dort findet oft der Erstkontakt statt. Dann kommen die Fragen, wie man das Grundstück entwickeln könnte. Es geht also um

Infrastruktur, Breitband und Erschließungsfragen.

Wenn ein Unternehmen kommt und ein Werk mit 500 Arbeitsplätzen bauen will. Was machen Sie dann?

Wir suchen nach passenden Grundstücken. In diesen Dimensionen wird jedoch nicht alles innerhalb des S-Bahn-Rings sein können. Viele wollen das auch gar nicht. Wir entwickeln ja auch selbst außerhalb des S-Bahn-Rings Flächen, wie zum Beispiel mit dem CleanTechPark Marzahn.

Wird Berlin den Wettbewerb mit den privaten Grundstücksentwicklern weiter anheizen?

Die Flächenkonkurrenz ist gewaltig, obwohl Berlin ja von der Fläche her groß ist im Vergleich zu anderen Großstädten. Natürlich versuchen wir Konflikte vorherzusehen und gar nicht erst entstehen zu lassen. Das Land Berlin hat aber selbst auch Bedarf an eigenen Bürogebäuden, weil bislang Büroflächen angemietet wurden. Deswegen tätigt die Finanzverwaltung verstärkt Ankäufe. Man darf nicht vergessen, dass dann auch wieder Gebäude frei werden, die wir vorher angemietet hatten.

Wenn Berlin Bürogebäude kauft, in denen Firmen sitzen, kann Sie das als Wirtschaftssenatorin ja nicht gerade froh machen.

Solche Konflikte würde ich gerne in der Zukunft vermeiden. Wenn das Land Berlin ein Vorkaufsrecht ausübt, müssen mögliche Konflikte vorher mit der Wirtschaftssenatorin geklärt werden.

Im Fall von Hypoport muss das Unternehmen jetzt aus der vom Land gekauften Immobilie an der Klosterstraße ausziehen. Wie sieht da die Lösung aus?

Dort gibt es eine Lösung mit dem Unternehmen. Wir konnten erreichen, dass Hypoport in Berlin bleibt.

Wo setzen Sie in Ihrer Wirtschaftspolitik grüne Schwerpunkte?

Als Senatorin mache ich Politik für die ganze Stadt. Aber schauen Sie sich zum Beispiel den Masterplan Industrie an und die Schwerpunkte, die wir setzen: Da muss ich nicht jedes Mal drüber schreiben, das ist auch nachhaltig und grün. Starke Entwicklungen in der Wirtschaft führen in die Richtung, die auf Energieeffizienz setzt, die immer weniger Abgase produziert, und die Produkte entwickelt für neue und moderne Technologien. Diese Entwicklung muss durch eine kluge Wirtschaftspolitik unterstützt werden. Gerade in Berlin mit dem Cluster Mobilität setzen wir auf Elektromobilität und die Digitalisierung des Verkehrs. Das sind Themen, die auf Nachhaltigkeit einzahlen, weil es um weniger, dafür intelligenteren und saubereren Verkehr geht. Die Digitalisierung treibt dies stark voran, gerade auch im Energiesektor.

Das heißt, die Zukunft ist sowieso grün …

Von alleine passiert bekanntermaßen wenig, man muss schon antreiben. Aber vieles, was in neuen Industriezweigen und der Digitalisierung in Berlin passiert, ist ein Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Je effizienter wir die Mobilität steuern können, desto weniger Immissionen werden ausgestoßen. Wir sehen das beim Carsharing, wo weniger Fahrzeuge benötigt werden.

Wir haben jetzt noch acht Prozent Arbeitslose in Berlin. Werden wir da noch in Richtung Vollbeschäftigung kommen?

Ich bin froh über die sehr gute wirtschaftliche Dynamik in Berlin. Diese kommt inzwischen auch bei den Menschen an. Es entstehen gute Arbeitsplätze, rund 50.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze jedes Jahr. Dennoch halte ich es für richtig, für Langzeitarbeitslose einen sozialen Arbeitsmarkt aufzubauen. Den brauchen wir auch bei einer guten Entwicklung der Stadt.

Mehr zum Thema:

Siemens will in Berlin 600 Millionen Euro investieren

Mieten für Studenten-WGs in Berlin steigen rasant

Berlin verfehlt seine Klimaziele

VW zahlt mehr als eine Million Euro für BER-Parkplätze