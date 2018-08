22-Jähriger fremdenfeindlich beleidigt und am Kopf verletzt

Berlin. Ein Unbekannter hat in Berlin-Neu-Hohenschönhausen zwei Männer fremdenfeindlich beleidigt und einem von ihnen einen Kopfstoß verpasst. Der 22-Jährige wurde bei der Attacke am Freitagabend vor einer Flüchtlingsunterkunft am Hagenower Ring leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der mutmaßliche Angreifer soll sich dem 22-Jährigen und seinem 21 Jahre alten Begleiter neben der Unterkunft in den Weg gestellt und gesagt haben, dass dieser "nur für Deutsche" sei. Bei einer anschließenden Rangelei soll der Tatverdächtige den Mann gestoßen haben. Er entkam nach Polizeiangaben unerkannt. Den Angaben einer Sprecherin zufolge sind die beiden Männer afghanische Staatsbürger.

( dpa )