Dreiste Betrüger wollen Rentner dreimal ausnehmen

Berlin. Zwei Trickbetrüger haben es in Alt-Hohenschönhausen in Berlin etwas zu dreist getrieben. Die beiden riefen einen 89-jährigen Rentner an und gaben sich als Polizisten aus. Der Rentner solle Geld von seinem Sparbuch abheben und in einem Umschlag unter einem Auto deponieren, wiesen die Anrufer den älteren Herrn an. Angeblich solle damit ein Falschgeldverdacht bei einer Bank geklärt werden. Der Senior sei der Aufforderung zweimal nachgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Als die Betrüger denselben Rentner zum dritten mal aufforderten, Geld zu deponieren, wurde der Senior dann doch misstrauisch und wandte sich an die Polizei. Zum Schein ging er auch auf den dritten Anruf ein. Als die jungen Trickbetrüger dann das Geld abholen wollten, wartete schon die Polizei und nahm die beiden 16- und 18-Jährigen fest.

( dpa )