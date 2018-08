Feinschliff in Schladming: Hertha sucht die Attraktivität

Berlin. Hertha möchte attraktiver werden - daran will Pal Dardai mit seinen Profis auch im Trainingslager in Schladming weiter arbeiten. In der Steiermark, Eigenwerbung "das grüne Herz Österreichs", soll ab Samstag das neue Gesicht des Berliner Fußball-Bundesligisten geprägt werden. "Frische suchen, taktisches Training, sehr viele Standards" - so umriss Trainer Dardai die wichtigsten Vorhaben für das zweite Trainingscamp des Sommers. Der Ungar will eine neue Balance von erfahrenen Kräften wie Vedad Ibisevic (33), Salomon Kalou (32) und Per Skjelbred (31) sowie jungen aufstrebenden Spielern wie Arne Maier (19), Maximilian Mittelstädt (21) und Lukas Klünter (22) schaffen, die das Hertha-Spiel ansehnlicher machen soll.

Klünter, der vom Absteiger 1. FC Köln nach Berlin kam, ist einer von bisher nur drei Neuzugängen für die Spielzeit 2018/19, die von anderen Vereinen kommen. Stürmer Pascal Köpke (22), Sohn von Ex-Europameister und Nationalmannschafts-Torwartcoach Andreas Köpke, wurde vom Zweitligisten Erzgebirge Aue geholt. Das bei Ajax Amsterdam ausgebildete Talent Javairo Dilrosun (20) kommt von Manchester City.

Auch dabei spiegelt sich die Philosophie wider, mit der sich Hertha etablieren will. "Talente fördern und Stammspieler fordern", gab Manager Michael Preetz als Motto für die Spielzeit aus. Mit Muhammed Kiprit (19) und Dennis Jastrzembski (18) schafften zwei weitere Absolventen der eigenen Jugendakademie den Sprung in Dardais Kader.

Der Trainer will allen Spielern noch einmal reichlich Wettkampfpraxis verschaffen, deshalb gibt es in der Woche gleich drei Testspiele. "Jeder soll 90 Minuten spielen", erläuterte Dardai zu den Partien am Montag (17.00 Uhr) gegen den österreichischen Zweitligisten FC Liefering und am Mittwoch (18.00 Uhr) gegen den saudi-arabischen Erstligisten Al-Shabab Riad. Zwei Tage später beim Test gegen den griechische Zweitligist Aiginiakos FC (18.00 Uhr) soll es dann einen kompletten personellen Wechsel zur Halbzeit geben.

Dardai hätte zwar auch gern noch gegen einen richtig starken Gegner getestet. Doch die drei Kontrahenten passen in die Trainingssteuerung, bemerkte der Berliner Chefcoach. "Das sind fleißige, unbekannte Mannschaften. Da können wir eine gute Analyse machen." Alle Profis müssen in Schladming das Belastungslevel von "90 Minuten erreichen", erklärte Dardai: "Denn ein Pokalspiel kann über 120 Minuten gehen. Von 60, 70 Minuten Training auf 100 Prozent - das reicht nicht." Das erste Pflichtspiel bestreiten die Berliner am 20. August in der ersten DFB-Pokalrunde bei Eintracht Braunschweig.

"Wir werden uns mit der Fünferkette beschäftigen", hat Dardai einen Schwerpunkt für das Trainingslager benannt. Das bisher praktizierte Stammsystem 4-2-3-1 soll eine echte Alternative bekommen. Bereits am Samstag ist nach der Anreise in der Steiermark das erste Training angesetzt.

Ein möglicher Wechsel von Nationalspieler Marvin Plattenhardt in die englische Premier League hat sich noch nicht konkretisiert. "Also ich arbeite sehr gern mit Marvin zusammen. Aber sollte er gehen, dann sind glaube ich alle Seiten glücklich", sagte Dardai der "Bild"-Zeitung. Verletzt in Berlin bleiben Peter Pekarik (Knieprobleme), Vladimir Darida (Knieverletzung), Davie Selke (Operation nach Pneumothorax) und Sidney Friede (Sprunggelenksverletzung).

Für Friede ist U23-Spieler Florian Baak mit dabei, insgesamt werden 26 Spieler ins Trainingslager reisen. Dardai setzt auf schnelle Anpassung: "In Schladming haben wir einen guten Platz. Wir kennen das dort." Schon im Vorjahr holte sich Hertha in Österreich den Saison-Feinschliff.

( dpa )