Michael Müller: Leichtathletik als "Völkerverständigung"

Berlin. Aus Sicht von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist der Breitscheidplatz aufgrund seiner Historie "prädestiniert" als Ort für die Leichtathletik-EM. Auf der sogenannten Europäischen Meile finden unter anderem die Eröffnungsfeier der Europameisterschaft (6.-12. August), die Kugelstoß-Qualifikation der Männer und insgesamt 38 Siegerehrungen statt. Der Breitscheidplatz solle "ein Ort des friedlichen Miteinanders" sein, sagte Müller am Freitag in einer Mitteilung.

Bei einem Anschlag vor mehr als anderthalb Jahren an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche hatte der Terrorist Anis Amri zwölf Menschen getötet und mehr als 70 verletzt. Weitere Menschen wurden traumatisiert. "Am 19. Dezember 2016 war dieser Ort Schauplatz eines grausamen Terrorakts. Dagegen setzen wir jetzt ein Zeichen der Völkerverständigung und für die europäische Einheit", sagte Müller. Er spricht am Montagabend das Grußwort zur Eröffnung der Europameisterschaften.

Am Breitscheidplatz sind zudem Start und Ziel der Wettbewerbe im Marathon und Gehen. Der Hauptteil der EM findet im Olympiastadion statt.

( dpa )