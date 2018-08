Berlin. Auf einem Supermarktparkplatz in Berlin-Lichtenberg ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Der Tote wurde am Donnerstagabend um 21 Uhr am Anton-Saefkow-Platz entdeckt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es gebe keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Weitere Angaben zu dem Mann konnte die Polizei zunächst nicht machen.

( dpa )