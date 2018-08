35 Grad - Der Supersommer geht am Wochenende weiter

Dr. Bohlen, Arzt in einer Kölner Notfallambulanz, beobachtet einen leichten Anstieg an Patienten durch die Hitzewelle. Oft als Folge von zu wenig Flüssigkeit.

Ärztliche Tipps gegen die Hitze Dr. Bohlen, Arzt in einer Kölner Notfallambulanz, beobachtet einen leichten Anstieg an Patienten durch die Hitzewelle. Oft als Folge von zu wenig Flüssigkeit.

Berlin. Ein Ende des Supersommers ist auch zum Start des Wochenendes nicht in Sicht. Am Freitag und am Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Berlin und Brandenburg Sonnenschein und Temperaturen bis zu 35 Grad.

Nur im Süden kann es den Prognosen zufolge am Samstag zu Schauern und Gewittern kommen. Nachts kühlt die Luft leicht ab auf bis zu 16 Grad. Wegen der Trockenheit und Hitze besteht zudem weiterhin erhöhte Wald- und Feldbrandgefahr.

