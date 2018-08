Kultursenator Lederer hat "heimlich und still" geheiratet

Berlins Kultursenator Klaus Lederer (44) hat am Donnerstag geheiratet. Der Linken-Politiker kommentierte dies auf Twitter und bei Facebook mit den Worten: "Heimlich, still & leise ..." Dazu postete er ein Bild vor dem Rathaus Pankow mit seinem Partner und zwei Schornsteinfegern, die Besen in den Farben der Regenbogenfahne über das frisch vermählte Paar hielten. "Besonderen Dank an die Schornsteinfegerinnung!", schrieb Lederer.

Ein Sprecher der Senatsverwaltung sagte der "Berliner Morgenpost": "Es ist eine Wiederholung des Versprechens vor neun Jahren." Lederer und sein Partner ließen sich 2009 ihre Lebenspartnerschaft eintragen. Der Kultursenator schrieb dazu auf Twitter: "Heute geheiratet, nächstes Jahr schon Rosenhochzeit! Das sind die rechtlichen Absonderlichkeiten queerer Emanzipationskämpfe ..."

( dpa )