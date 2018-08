In diesen Bezirken mangelt es an Kinderärzten

In vielen Bezirken von Berlin mangelt es an Kinderärzten. Andere sind hingegen vollkommen überversorgt.

In Haselhorst leben knapp 2800 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. In Siemensstadt sind es rund 2220, in Hakenfelde gut 3550. Einen Kinderarzt gibt es allerdings in keiner der Spandauer Bezirksregionen. Das hat kürzlich die Große Anfrage von Lars Leschewitz, Vorsitzender der Linksfraktion in der Bezirksverordnetenversammlung, ergeben. Die Einschätzung von Gesundheitsstadtrat Frank Bewig (CDU) ist deutlich: „Weder die kinderärztliche noch die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung deckt den in Spandau vorhandenen Bedarf“, so seine Antwort. Das gelte bereits unabhängig von den Menschen, die in den vergangenen Jahren aus ihrer Heimat geflohen und als neue Einwohner in den Bezirk gekommen sind.

Aus Gesprächen mit Anwohnern kennt Leschewitz die Probleme, die die aktuelle Versorgungssituation mit sich bringt. Eltern aus Siemensstadt würden mit ihren Kindern etwa nach Charlottenburg fahren, wenn diese krank seien, sagt Leschewitz. „Aber man möchte ja in seinem eigenen Kiez zum Arzt gehen und nicht in einen anderen Bezirk fahren.“ Auch in Reinickendorf, Neukölln oder Pankow bereitet der Mangel an Kinderärzten Familien Sorgen. Ob nun eine Vorsorgeuntersuchung ansteht oder eine Verletzung verarztet werden muss – Kinder und ihre Eltern brauchen in Berlin Geduld.

Familien aus Pankow weichen in andere Bezirke aus

Insgesamt praktizieren in Spandau, wo knapp 42.000 Kinder und Jugendliche leben, vier Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 22 Kinderärzte. Doch deren Verteilung im Bezirk ist höchst unterschiedlich. So gibt es in den Ortsteilen Gatow und Kladow, wo gut 3800 Minderjährige leben, fünf Kinderärzte, während sie in den anfangs genannten Bezirksregionen fehlen. Dabei wird gerade dort die Bevölkerung in den kommenden Jahren zunehmen: In Haselhorst entstehen zum Beispiel im Quartier Wasserstadt 2000 neue Wohnungen, in Siemensstadt sind auf der Insel Gartenfeld bis zu 4000 geplant.

„Wo sich Ärzte lokal niederlassen, hängt oft stark von der infrastrukturellen Situation und der Verkehrsanbindung ab“, erklärt Dörthe Arnold, Pressesprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin. So hätten vier der fünf Kinderärzte in Kladow und Gatow ihren Sitz am Standort Havelhöhe – wo sich auch das Krankenhaus befände und wohin dadurch viele Patienten aus einem größeren Einzugsbereich kämen.

Die Zahl der Kinder in Spandau steigt stark

Die KV sieht die Situation im Bezirk insgesamt weniger kritisch. In Spandau gebe es in Bezug auf Kinderärzte aktuell einen Versorgungsgrad von 106 Prozent und somit eine ausreichende Versorgung, teilt Pressesprecherin Arnold mit. Ab 110 Prozent gilt ein Bezirk als überversorgt, erst ab 50 Prozent dagegen als unterversorgt. Dennoch wurde im April entschieden, dass Spandau einen zusätzlichen Kinderarztsitz bekommen soll.

Darauf habe man sich im Hinblick auf das veränderte Aufgabenspektrum der Ärzte, die Zunahme an Geburten und die wachsende Zahl an Kindern und Jugendlichen mit den Krankenkassen geeinigt. In Spandau ist die Zahl der unter 18-Jährigen laut KV zwischen 2010 und 2017 etwa um 20 Prozent gestiegen, die Zahl der unter Sechsjährigen sogar um 32 Prozent.

Trotz wachsender Bevölkerung steigt die Ärztezahl nicht

In der Antwort von Gesundheitsstadtrat Bewig auf die Anfrage heißt es, die Zahl der Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin sei in den vergangenen fünf Jahren nicht wesentlich angestiegen, trotz wachsender Bevölkerung. Er schildert zudem ein anderes Problem: „Aufgrund der Mietpreisentwicklung in Berlin landen zunehmend mehr Menschen in schwierigen sozialen Lagen in den Randbezirken, also in Marzahn-Hellersdorf und in Spandau.“ Dieser Wandel wirke sich auch auf den Bedarf an medizinischer Versorgung aus. Weil Berlin von der KV jedoch als ein Planungsbereich gesehen wird, werden die unterschiedlichen Bedingungen in den Bezirken nicht berücksichtigt.

Für Lars Leschewitz steht fest, dass der eine zusätzliche Arzt kaum mehr ist als ein Tropfen auf den heißen Stein. „Das wird nicht ausreichen, wenn man sich überlegt, wo es überall keinen Kinderarzt gibt“, sagt der Fraktionsvorsitzende. Spandau ist dabei nicht der einzige Bezirk, in dem Politiker und Bewohner einen Mangel an Kinderärzten sehen. Besonders angespannt ist die Lage in Neukölln und Reinickendorf. Dort liegt der Versorgungsgrad unter 100 Prozent.

In Neukölln vor allem der Süden betroffen

Die Abteilung des Neuköllner Gesundheitsstadtrates Falko Liecke (CDU) geht davon aus, dass 23 Kinderärzte 53.000 Jugendliche versorgen müssen. Das entspricht einem Versorgungsgrad von nur 95,2 Prozent. In einer gemeinsamen Studie mit dem Bezirk Lichtenberg ließ Neukölln 2017 die Situation untersuchen.

Ähnlich wie in Spandau zeigen sich auch hier deutliche regionale Unterschiede. Während der Norden des Bezirks noch akzeptabel versorgt ist, herrscht in den südlichen Ortsteilen Britz, Buckow und Rudow erheblicher Kinderärztemangel. Selbst wenn man in Neukölln insgesamt einen Versorgungsgrad von 100 Prozent erreicht, wäre das aus Sicht von Liecke noch zu wenig.

Lieckes Sprecher wies darauf hin, dass die Bemessungsgrundlage der KV noch aus dem Jahre 1993 stammt und neue Entwicklungen in den Berliner Bezirken nicht berücksichtigt. Weder ein starker Bevölkerungszuwachs noch die gesundheitliche Entwicklung der Bevölkerung werde berücksichtigt. „Wir müssen davon ausgehen, dass Kinderarztpraxen in allen Teilen des Bezirks stark überlastet sind. Diese Rückmeldung erhalten wir auch immer wieder aus der Bevölkerung“, so der Sprecher.

Zusätzliche Kinderärzte geplant

Nun ist eine leichte Entlastung in Sicht. Neukölln soll drei und Reinickendorf zwei zusätzliche Kinderärzte bekommen. Jeweils einen neuen Sitz erhalten neben Spandau auch Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick. Ganz anders ist die Lage dagegen in Steglitz-Zehlendorf mit einem Versorgungsgrad von 181 Prozent und in Charlottenburg-Wilmersdorf mit 173 Prozent. Insgesamt gibt es rund 309 Kinderarztsitze in Berlin, das entspricht laut KV einem Versorgungsgrad von knapp 129 Prozent.

Dass aber selbst ein hoher Versorgungsgrad mit vollen Wartezimmern und unzufriedenen Patienten einhergehen kann, zeigt Pankow. Trotz einer Quote von 149 Prozent sieht Uwe Peters, der Leiter des Gesundheitsamtes, ein „deutliches Missverhältnis“ zwischen Angebot und Bedarf. Denn Pankow sei der kinderreichste Bezirk und müsse laut Zahlen aus dem vergangenen Jahr mit 39 Kinderärzten die Gesundheit von über 68.000 Einwohnern im Alter unter 18 Jahren sicherstellen. „Eltern fragen uns ständig: ,Wo können wir hingehen?‘ “, berichtet Peters. Denn wichtige Vorsorgeuntersuchungen duldeten keinen Aufschub.

Immer wieder müsse man Familien dann an andere Bezirke verweisen. Auch an solche, die selbst unter dem Mangel an Kinderärzten leiden. „Die Versorgungsprobleme sind seit Langem nicht zu lösen“, warnt Peters. Die Wirklichkeit sei eben eine andere als im Jahre 1993.

