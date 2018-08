Leiche am Berliner Stadtrand gefunden

Berlin. In Ahrensfelde am Berliner Stadtrand ist eine Leiche gefunden worden. Es handele sich um eine offenbar jüngere Person, die bisher nicht identifiziert sei, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Eine Obduktion sei angeordnet worden. Am Fundort im Ortsteil Eiche in der Nähe einer Abwasseranlage waren am Nachmittag Kriminaltechniker im Einsatz, ein Hubschrauber kreiste. Zuvor hatten mehrere Medien online über den Fall berichtet. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben dazu machen, ob es einen Zusammenhang mit einem zuvor vermisst gemeldeten 13-Jährigen aus dem Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf gibt.

( dpa )