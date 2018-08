Ein Blaulicht leuchtet an einem Polizeiauto.

Kriminalität Taschendiebe am Alex und in der City West besonders aktiv

Berlin. Im Monat Juli ist es rund um den Alexanderplatz und in der City West zu den meisten Taschendiebstählen in ganz Berlin gekommen. Das geht aus einer interaktiven Karte mit Tatschwerpunkten hervor, die von der Berliner Polizei am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach sind auch die Bereiche Kottbusser Tor, Potsdamer Platz, Hermannplatz und das Gebiet um die Oberbaumbrücke stark betroffen. "Die #Hitzewelle hält #Taschendiebe leider nicht von ihrem Treiben ab", twitterten die Beamten. Die Polizei gibt jeweils zum Monatsbeginn Orte mit besonders vielen Taschendiebstählen bekannt, um auf die Gefahr aufmerksam zu machen.

( dpa )