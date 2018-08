Mehr als ein Viertel der Berliner Eltern ist alleinerziehend

Berlin belegt bei der Anzahl alleinerziehender Eltern einen Spitzenplatz in Deutschland: In mehr als einem Viertel der Haushalte (27,6 Prozent) wachsen Kinder und Jugendliche bei nur einem Elternteil auf - meist bei ihrer Mutter. Das geht aus der jüngsten Erhebung des Statistischen Bundesamts für 2017 hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Bundesweit hat nur knapp ein Fünftel der Kinder und Teenager (18,9 Prozent) Single-Eltern.

Insgesamt gibt es in Berlin rund 100 000 Alleinerziehende, fast 90 000 sind Frauen, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit mit. Viele Berliner Single-Eltern kämpfen nach wie vor mit finanziellen Schwierigkeiten. Rund die Hälfte beziehe staatliche Sozialleistungen. In Ostdeutschland liegt der Anteil der Alleinerziehenden generell über dem Anteil im Westen. In Großstädten ist er in der Regel auch deutlich höher als in ländlichen Regionen.

( dpa )