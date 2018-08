Linksfraktionschef Christoffers gegen Golze-Rücktritt

Potsdam. Brandenburgs Linksfraktionschef Ralf Christoffers hat sich gegen einen raschen Rücktritt der wegen des aktuellen Medikamentenskandals unter Druck stehenden Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) ausgesprochen. "In einer solchen Situation tritt man nicht zurück, man klärt auf", sagte Christoffers am Donnerstag vor Journalisten in Potsdam. Golze sei eine integre Politikerin, er traue ihr die Aufklärung zu. Er wolle nicht spekulieren, welche Schlussfolgerungen danach gezogen würden, bemerkte er auf Nachfrage.

In dem Medikamentenskandal soll ein Unternehmen gestohlene Krebsmedikamente ausgeliefert haben, die Behörden schritten trotz Hinweisen zunächst nicht ein. "Das macht einen wütend und fassungslos", sagte Christoffers. Golze hatte Fehler der Aufsicht eingeräumt. Sie ist auch Parteichefin und mögliche Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Herbst 2019.

( dpa )